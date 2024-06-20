"استعان بأصدقائه واعتدى على رجال الأمن" .. إمام عاشور يثير أزمة جديدة خارج الملاعب

روايات مختلفة حول سبب المشاجرة

مرة أخرى يتسبب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في أزمة جديدة خارج الملاعب، بعدما دخل في مشاجرة مع أفراد الأمن في أحد المولات التجارية بالقاهرة.

ويستعد إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي في مواجهة الداخلية، غدًا الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 بالدوري المصري الممتاز.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لنجم الزمالك وميتلاند الدنماركي السابق، أثناء توجهه إلى أحد المولات التجارية بصحبة مجموعة من أصدقائه للدخول في مشاجرة مع أفراد الأمن.

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وانتشرت الشائعات حول سبب المشاجرة، حيث ذهب فريق إلى أنها بدأت بسبب تعرض زوجته لمضايقات دون تدخل الأمن وهو ما تسبب في غضب لاعب الأهلي الذي قرر معاقبتهم بطريقته.

رواية أخرى انتشرت، حول تواجد اللاعب في "المول" من أجل مشاهدة أحد الأفلام في السينما، وحدثت مشادة بينه وبين أفراد الأمن لعدم التزامه بالقواعد، مما تسبب في حدوث شرارة الأزمة.

إلا أن جميع الروايات لم يتم تأكيدها من اللاعب أو ناديه، أو حتى الجهات الأمنية، بينما تنتشر المقاطع على المواقع المصرية بشكل كبير، والتي تظهر إمام ومرافقيه وهم يعتدون على أفراد الأمن ما أدى لسقوط أحدهم مغشيًا عليه.