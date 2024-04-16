"اطلبوا الإذن من بالمر" .. بوتشيتينو يرسل تحذيرًا شديد اللهجة لثنائي تشيلسي

حماية خاصة لنجم البلوز بقرار فني

أرسل ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتشيبسي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى الثنائي نيكولاس جاكسون ونوني مادويكي، بعد اشتباكهما مع كول بالمر بسبب ركلة جزاء للبلوز.

وقدم بالمر أداءً مذهلاً ضد إيفرتون، حيث سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في فوز البلوز (6-0) على ملعب ستامفورد بريدج، حيث جاء هدفه الرابع من ركلة جزاء نفذها بعد مشاجرة مع زملائه.

وبدأت الأزمة عندما حمل نوني مادويكي الذي تسبب بالركلة، الكرة وتوجه للتسديد، لكن هداف الفريق كول بالمر أوقفه وسحب الكرة منه، كونه المنفذ الرئيسي لركلات الجزاء في الفريق، بعدها جاء المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون ليحاول أخذ الكرة من بالمر والتسديد، ليقوم الأخير بدفعه.

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وفي حديثه للصحفيين بعد المباراة، قال بوتشيتينو: "لا أستطيع قبول هذا النوع من السلوك. أخبرتهم أن هذه هي المرة الأخيرة التي أريد فيها رؤية هذه الأمور. من المستحيل أن يكون لدي هذا النوع من السلوك بعد هذا الأداء".

وأضاف: "إذا أردنا أن نكون فريقًا رائعًا، فيجب علينا التغيير والتفكير بطريقة جماعية، فهم جميعًا متورطون في هذا الموقف، هذه ليست مزحة".

وأكد بوتشيتينو مجددًا أن بالمر هو المسؤول الأول عن تنفيذ ركلات الجزاء للفريق، مشددًا على الحاجة إلى الوضوح والالتزام بالأدوار المحددة داخل الفريق، حيث قال: "منفذ ركلة الجزاء هو بالمر. هو الذي يحتاج إلى أن يقرر ما إذا كان يريد إعطاء الكرة لزميله في الفريق أو لا، لقد أدركوا ذلك الآن".

وختم: "إنه أمر مؤسف، لدينا فريق شاب يحتاج إلى تعلم الكثير، أريد أن أعتذر للجماهير. نحن بحاجة إلى التركيز على الفريق. يبدو الأمر كما لو أننا في مدرسة، لقد أخطأوا حتى يتمكنوا من التعلم، لن تكون هناك عقوبة، لكن هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، إذا كان بالمر على أرض الملعب، فهو ينفذ ركلة الجزاء".

