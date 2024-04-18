"اضطررت للمخاطرة" .. لونين يكشف سر تصديه لركلة برناردو سيلفا الغريبة!

ليلة تاريخية للحارس الأوكراني

كشف أندريه لونين حارس ريال مدريد، عن كواليس تصديه البطولي لركلتي جزاء أمام مانشستر سيتي، في الصعود الصعب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال تعادل في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال مع سيتي على ملعب الاتحاد بهدف لكل فريق، ليستمر التعادل بينهما بعد انتهاء مواجهة الذهاب 3/3، وهو ما انتهى باللجوء إلى شوطين إضافيين وركلات ترجيح فاز فيها الضيوف 4/3، بفضل تصدي لونين لركلتي جزاء من برناردو سيلفا وماتيو كوفاتشيتش.

لونين قال لشبكة "Movistar Plus+ " بعد المباراة:"كنت بحاجة إلى المخاطرة بإحدى الركلات والبقاء في المنتصف، واخترت ركلة برناردو سيلفا، والحمد لله أنني نجحت في التصدي لها".

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وأضاف:"كانت مباراة صعبة للغاية خارج ملعبنا في بطولة مثل دوري الأبطال، عانينا كثيرًا، ولكني ممتن للفريق على القتال الذي قام به، لا أستطيع تخيل نفسي أركض لمدة 120 دقيقة مثلما فعل زملائي اليوم".

جدير بالذكر أن فوز ريال جعله يلاقي بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وفي حالة فوزه سيلعب أمام الفائز من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في النهائي.