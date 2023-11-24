اصطدم بالحائط ورفض طلب الشرطة .. حادثة سير غريبة لبالوتيلي في إيطاليا!

سلوك غريب من المهاجم الإيطالي

أزمة جديدة واجهها اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي، ولكن هذه المرة خارج الملعب بتعرضه لحادث سير في مدينة بريشيا الليلة الماضية.

الواقعة حدثت مساء أمس، الخميس، على بعد كيلو متر واحد من كشك رسوم الطريق السريع، وسببها الرئيسي هو فقدان بالوتيلي للسيطرة على سيارته.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" عن تفاصيل الحادثة:"بالوتيلي فقط السيطرة على سيارته أودي Q8 السوداء واصطدم بالحائط، سيارته تحطمت والوسائد الهوائية انفجرت".

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وأضافت:"المارة ساعدوا ماريو ولكنه رفض ركوب سيارة الإسعاف كما رفض كذلك الخضوع لاختبار الكحول، وهو السلوك الذي قد يضعه في ورطة لو ثبت أن عينته كانت إيجابية وقت وقوع الحادث".

وأشارت الصحيفة إلى أن بالوتيلي بدأ الركض فور وصول الإسعافات الأولية ولكنه سقط على الأرض، ليقوم الفريق الطبي بمساعدته مرة أخرى، وتبين في النهاية عدم تعرضه لإصابات خطيرة باستثناء جرح في جبهته.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 33 سنة يلعب حاليًا بنادي أضنة دمير سبور التركي، ونجح في تسجيل 3 أهداف في 5 مباريات مع الفريق هذا الموسم.