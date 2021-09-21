ما هي إصابة ميسي؟ وما هي مباريات باريس التي سيغيب عنها؟

بعد أزمة بينه وبين بوتشيتينو في مباراة ليون، أعلن باريس سان جيرمان عن إصابة ميسي يوم الثلاثاء، فما هي الإصابة وما المباريات التي سيغيب عنها البرغوث؟

يبدو أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يعش أيامًا سعيدة في باريس سان جيرمان، فمنذ وصوله للعاصمة الفرنسية لم يقدم أي بصمة حتى الآن.

بالطبع لا يمكن الحديث عن قيمة ميسي التي لا تتأثر ببدايته السيئة مع البي إس جي، لكن لغة الأرقام تشير إلى أن البرغوث يعيش أحد أسوأ البدايات لأي موسم في مسيرته.

بعد مباراة باريس سان جيرمان وليون مطلع هذا الأسبوع في الدوري الفرنسي، ثارت أزمة كبيرة كان بطلها ليونيل ميسي ومدربه بوتشيتينو، والذي قام بإخراجه قبل حوالي ربع ساعة من انتهاء المباراة، لكن نجم برشلونة السابق لم يبدو سعيدًا بذلك.

ما هي أزمة ليونيل ميسي وبوتشيتينو في باريس سان جيرمان؟

بعد يومين، أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعرض البرغوث للإصابة، فما هي إصابة ميسي وما هي المباريات التي سيغيب عنها؟

ما هي إصابة ميسي؟

بحسب البيان الذي نشره باريس سان جيرمان، فإن إصابة ميسي هي كدمة في الركبة اليسرى.

انضم ليونيل ميسي بذلك إلى قائمة الغائبين عن الفريق العاصمي في الفترة الأخيرة، والذي يأتي في مقدمتهم سيرخيو راموس الذي لم يشارك حتى الآن منذ انضمامه من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

ما هي مدة غياب ميسي عن باريس سان جيرمان؟

لم يُعلن نادي باريس سان جيرمان عن الفترة التي سيغيبها ميسي عن الفريق، لكنه أشار إلى أنه سيخضع لفحوصات جديدة بعد 48 ساعة.

وجاء في البيان: "ليونيل ميسي، بعد تعرضه لكدمة في ركبته اليسرى، خضع اللاعب لتصوير بالرنين المغناطيسي هذا الصباح والذي أكد إصابة في العظم، وسيتم إعادة تقيم الوضع بعد 48 ساعة".

لكن، بالتشخيص المبدئي الذي أعلنه باريس عن إصابة ميسي، فإن غيابه قد يطول، فعلاج كدمة الركبة التي تصل إلى العظام قد يستغرق أكثر من شهر.

ما هي مباريات باريس التي سيغيب عنها ليونيل ميسي؟

المؤكد حتى الآن بحسب بيان باريس سان جيرمان، أن إصابة ميسي ستجبره على الغياب في مباراة ميتز في الدوري الفرنسي، لكن قد تمتد فترة الغياب إلى أبعد من ذلك.

العاصمي الفرنسي على موعد مع قمة قوية ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، وبحسب التشخيص المبدئي، فقد لا ينجح ميسي في اللحاق بها.

لكن لا شيء رسمي حتى الآن، وعلينا الانتظار حتى يوم الخميس لمعرفة الفترة والمباريات التي سيغيب عنها ليونيل ميسي.