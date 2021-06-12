ما هي الإصابة التي تعرض لها إريكسن في مباراة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020؟

ما هي الإصابة التي تعرض لها إريكسن أمام فنلندا في يورو 2020 وما موقف المباراة؟

في مشهد مروع في يورو 2020 سقط كريستيان إريكسن، نجم الدنمارك، مغشيًا عليه في لقاء فنلندا في اليوم الثاني لمباريات دور المجموعات في يورو 2020.

اللاعب ظل ساقطًا على أرض الملعب مما دفع المسعفون للدخول إلى أرض الملعب ومحاولة مساعدة اللاعب، لكن سقوطه دام نحو 15 دقيقة.

ما الذي حدث لإريكسن أمام فنلندا؟ وكيف سارت المباراة بعد ذلك؟ وهل ألغيت أم تأجلت لفترة وجيزة؟

ما هي إصابة إريكسن في يورو 2020؟

لم يتعرض إريكسن لأي إصابة أو التحام مع أحد اللاعبين ولكن في الدقيقة 42 وبينما يمرر أحد اللاعبين الكرة لنجم إنتر، سقط اللاعب مغشيًا عليه.

سيمون كايير كان أول من هرع لمراجعة موقف اللاعب والتأكد من أنّه لم يبلع لسانه وبعدها طلب اللاعبون من المسعفين الدخول إلى الملعب وكانت هناك محاولات متواصلة لأجل إفاقته.

المباراة توقفت نحو ربع ساعة بعدها أوقف الحكم اللقاء وتم نقل إريكسن إلى المستشفى بسرعة دون أي أخبار عن حالته الصحية، إلا أنّ التقارير الصحفية الأولية أشارت إلى إصابة اللاعب بأزمة قلبية.

ما هي تطورات إصابة إريكسن؟

استمرت الأخبار تتراوح دون معرفة الحالة الصحية للاعب، إلا أنّه استيقظ قبل لحظات من خروجه من الملعب وتم نقله مباشرة إلى المستشفى.

أصدر الاتحاد الدنماركي بيانًا رسميًا يؤكد أنّ اللاعب استيقظ ويخضع للفحوصات الطبية، وبعدها أكد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أنّ حالته استقرت.

وجاءت الأخبار السارة من وكيل أعماله الذي أكد تواصله مع والد اللاعب وأنّ نجم إنتر استيقظ وأصبح مدركًا لما حوله واستطاع الحديث.

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ما هو موقف مباراة الدنمارك وفنلندا؟

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET.



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

تقرر إيقاف المباراة بعد سقوط اللاعب، وتم الإعلان عن اجتماع طارئ في مقر الاتحاد الأوروبي لتحديد موقف اللقاء.

بعدها بفترة وجيزة، أكد المذيع الداخلي أنّ المباحثات مستمرة لمعرفة موقف المباراة وسوف يتم الإعلان في الدقيقة 19:45 بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت القاهرة، 20:45 بتوقيت السعودية) لكن لم يتم الإعلان عن أي شيء.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا رسميًا بعد ربع الساعة مؤكدًا استكمال اللقاء في الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، على أنّ يتم لعب 5 دقائق ثم فترة راحة صغيرة وبعدها الشوط الثاني.

وأكد البيان أنّ قرار استكمال المباراة جاء بعد موافقة من لاعبي المنتخبين على ذلك، كما أشارت التقارير الصحفية إلى أنّ إريكسن اتصل باللاعبين وحثهم على استئناف المواجهة.

Christian Eriksen had a Facetime call with his teammates from the hospital and asked them to play the game tonight, as “he feels better now”, @sportstudio just reported. 🇩🇰❤️ #prayforEriksen — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021

ما هو موقف مباراة بلجيكا وروسيا؟

ورغم تعطل مواجهة الدنمارك وفنلندا، لكن لم تتأثر مباراة بلجيكا وروسيا في المجموعة ذاتها وسوف يتم خوض اللقاء في توقيته المعتاد.

وسوف تلعب مباراة بلجيكا وروسيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب كريستوفسكي الخاص بنادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي.