"اشتم رائحة شيء خاطئ" .. جاري نيفيل يُطالب بتحقيق في صفقات تشيلسي والسعودية

تصريحات قوية من نجم مانشستر يونايتد السابق

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طالب جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق، بضرورة فتح تحقيق في الصفقات التي أبرمتها الأندية السعودية، مع نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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ونجحت أندية دوري روشن السعودي في ضم ثلاثة لاعبين وهم: إدوارد ميندي إلى الأهلي، كاليدو كوليبالي إلى الهلال، نجولو كانتي إلى الاتحاد، من صفوف تشيلسي خلال صيف 2023.

وقال نيفل خلال تصريحات عبر برنامج " Stick to Football" الذي تقدمه شبكة سكاي سبورتس: "ليس لدي مشكلة مع السعودية، التي ترغب في إنشاء دوري قوي وإنفاق أكبر قدر ممكن من الأموال، ولكنني دعوت لإجراء نوع من التحقيق في الأمر".

وأضاف: "الصفقات التي كان يقوم بها تشيلسي بالتخلص من لاعبيه لصالح الأندية السعودية مع بداية الموسم، جعلني أشعر بأن الأمر يحتاج إلى قليل الاهتمام".

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واختتم جاري نيفيل تصريحاته، مطالبًا بفتح تحقيق بشأن تلك الواقعة، حيث قال: "يمكنك أن تشم رائحة شيء خاطئ يحدث هناك".

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