"اشتباه كورونا" وراء غياب لاعب النصر مع السعودية أمام جامايكا

الكشف عن سبب غياب مدافع السعودية عن ودية جامايكا.

كشف حسين الصادق، مدير المنتخب السعودي، عن سبب غياب عبد الله مادو، مدافع الأخضر وفريق نادي النصر، عن مباراة جامايكا الودية، التي أقيمت مساء السبت.

ونجح منتخب السعودية في تحقيق الفوز على نظيره الجامايكي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الصادق قال خلال تصريحاته عبر القنوات الرياضية السعودية: "عبد الله مادو شعر بآلام في الظهر، كما ارتفعت حرارته، ولذلك اشتبهنا أنه يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك قمنا باستبعاده عن المباراة".

المزيد من الفرق

ثلاثية الدوسري والشهري والبريكان تقود السعودية للفوز على جامايكا وديًا

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

مدير المنتخب السعودي تابع: "أجرى عبد الله مادو مسحتين طبيتين من أجل الاطمئنان عليه، وتبين أنه لا يعاني من فيروس كورونا، ولذلك فضلنا إراحته".

وتحول الصادق للحديث عن سبب عدم مواجهة منتخبات قوية، حيث قال: "جميع المنتخبات القوية مرتبطة حاليًا بتصفيات في أوروبا وأمريكا الجنوبية، والظروف حاليًا لا تسمح لذلك، وبالتأكيد نتمنى أن نواجه تلك المنتخبات".

واختتم مدير المنتخب تصريحاته قائلًا: "مباراة جامايكا تجربة جيدة لنا، والفوز عليهم يرفع من تصنيفنا، وجميع اللاعبين يحتاجون للمزيد من المباريات من أجل الانسجام".

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره الجامايكي مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل 17 نوفمبر، في مباراة ودية جديدة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.