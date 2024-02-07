فيديو | اشتباك بين مهدي طارمي وجماهير قطر .. نهاية مؤسفة لمواجهة إيران والأدعم المثيرة!

الإثارة استمرت حتى بعد انتهاء الـ90 دقيقة من مواجهة قطر وإيران بسبب مهدي طارمي!

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رغم المتعة الفنية الكبرى التي امتازت بها مواجهة قطر وإيران، في قبل نهائي كأس آسيا قطر 2023 إلا أنها انتهت بنهاية مؤسفة من قبل نجم الأخير مهدي طارمي.

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المباراة حسمها الأدعم بنتيجة 3-2، إذ خطف نجمه المعز علي هدف الفوز في الوقت القاتل، حيث الدقيقة 82، بينما فشلت محاولات إيران لإدارك التعادل رغم الفرص الخطيرة التي أتيحت لها بعد هذا الهدف.

لكن بعيدة عن إثارة الأهداف والفرص الضائعة، اشتعلت الأجواء عقب إطلاق حكم اللقاء الكويتي أحمد العلي، إذ توجه طارمي لمدرجات الجماهير القطرية، محاولًا الاقتراب والاعتداء على بعضهم.

لكن أنقذ لاعبو قطر الموقف قبل أن يتطور، إذ توقف المشهد عند عبارات غاضبة من اللاعب الإيراني، وصافرات استهجان واستفزازات من الجماهير القطرية.

يذكر أن قطر تلتقي في النهائي بالأردن، التي أطاحت بالأمس بكوريا الجنوبية، في لقاء من المقرر إقامته في العاشر من فبراير الجاري.

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