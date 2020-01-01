اشتباك بين إبراهيموفيتش ونجم ميلان بعد لقاء تورينو

شخصية إبرا القوية تحكم في ميلانيلو

كشفت تقارير في إيطاليا عن وقوع اشتباك بين زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان ، وأحد لاعبي الفريق بعد انتهاء مباراة تورينو بالدوري الإيطالي الأسبوع الجاري.

وفاز الروسونيري على الجراناتا بهدف نظيف في المباراة، ليواصل الفريق النتائج الجيدة منذ عودة النجم السويدي لصفوفه يناير الفائت.

وبحسب "توتوسبورت"، فإبرا دخل في سجال مع نجم فريقه البرازيلي لوكاس باكيتا بعد اللقاء بسبب الأداء الذي قدمه اللاعب أثناء المباراة.

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وأوضحت الصحيفة أن إبراهيموفيتش انتقد زميله بسبب الاختلاف في المستوى بين ما يقدمه في اللقاءات الرسمية، وفي التدريبات، وطالبه بإظهار إمكانياته وجودته أثناء المباريات مثلما يفعل في التدريب.

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وأكمل التقرير أن باكيتا فضل أن لا يرد على إبراهيموفيتش وغادر الملعب سريعاً وفي حالة غضب، ولم يتوقف حتى لتحية الجماهير.

ويعاني البرازيلي الذي ضمه الفريق قبل عام مقابل 35 مليون يورو من تراجع كبير في المستوى، مما كلفه مركزه أساسياً في تشكيل ستيفانو بيولي.

ويلعب ميلان في الجولة المقبلة للسيري آ أمام فيورنتينا على ملعب "أرتيميو فرانكي" بفلورنسا في إطار سعيه للاقتراب من المراكز الأوروبية.