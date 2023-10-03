أحداث مؤسفة في مباراة الهلال ونساجي الآسيوية

شهدت مباراة الهلال السعودي أمام مستضيفه نساجي الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، مع اعتداءات من الجماهير الحاضرة في المدرجات.

الهلال يحل ضيفًا على نساجي في إيران، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي الدقيقة 32.. دخل الصربي أليسكاندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، في مشادة مع لاعب نساجي أمير محمد؛ اشتعلت على إثرها، اشتباكات عنيفة بين عدد كبير من نجوم الفريقين.

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وتفاعلت الجماهير الإيرانية الحاضرة في المدرجات، مع هذه الاشتباكات؛ حيث قامت برمي علب المياه على أرضية الملعب، وسط محاولات من الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الزعيم الهلالي، لتهدئتهم.

ومن ناحيته.. عاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو "فار"؛ حيث شاهد اللقطة من جديد لفترة طويلة، وأشهر بعدها كارت أحمر في وجه أمير محمد، بالإضافة إلى طرد سلمان الفرج، قائد نادي الهلال.

وأثناء خروجه من أرضية الملعب بعد الطرد.. حاولت الجماهير الإيرانية، الاعتداء على الفرج، الذي عاد فورًا إلى المستطيل الأخضر، ليقوم حارس نساجي، بلقطة أكثر من رائعة، عندما اصطحب قائد الهلال بنفسه، إلى ممر غرفة الملابس، لحمايته من غضب المشجعين.

جدير بالذكر أن الهلال ونساجي، يتواجدا في المجموعة الرابعة بالمسابقة القارية، إلى جانب كل من نافباخور الأوزباكي ومومباي سيتي الهندي.