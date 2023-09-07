اسم غير متوقع .. الأهلي يقترب من تعويض فشل صفقة متعب الحربي

هل ينجح الأهلي في حسم التعاقد مع ظهير أيسر آخر؟

SHAHID

اقترب النادي الأهلي من تعويض فشل التعاقد مع متعب الحربي الظهير الأيسر لفريق نادي الشباب، بعدما رفض فريقه العرض المقدم من الراقي مؤخرًا، وذلك بالتعاقد مع لاعب آخر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر محلي، من أجل الاستغناء عن المقدوني الشمالي إزجان أليوسكي الظهير الأيسر للفريق، بسبب عدم وجود مكان له بين أجانب الفريق.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الأهلي تقدم بعرض رسمي إلى نادي الطائي، يطلب فيه التعاقد مع حسين قاسم الظهير الأيسر للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضافت الصحيفة أن حسين قاسم هو الخيار الثاني أمام الأهلي، بعد فشل المفاوضات مع الشباب بشأن متعب الحربي، حيث يسعى الأهلي لإنهاء هذا الملف قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأكدت الصحيفة على أن محادثات الأهلي والطائي مستمرة منذ ساعات، وذلك من أجل الاتفاق على بنود العقد وقيمة الانتقال، قبل الموافقة على العرض.

SHAHID