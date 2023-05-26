"استئناف النصر قضية خاسرة منذ البداية، هدفها فقط إلهاء الجمهور عن الفشل في الملعب"

ردود الفعل متواصلة على قرار مركز التحكيم الرياضي

مازالت ردود الفعل على قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض استئناف النصر ضد قرار اتحاد الكرة السماح لمحمد كنو بالمشاركة في مباراة الفريق أمام الهلال في دوري روشن متواصلة، وآخرها جاء من الناقد الرياضي محمد الشيخ.

النصر تقدم بشكوى لدى اتحاد الكرة بشأن عدم أهلية كنو لخوض ديربي ديسمبر الماضي الذي انتهى بالتعادل 2-2 مطالبًا بالحصول على نقاط اللقاء الكاملة، وقد رُفضت شكواه ليتجه النادي لمركز التحكيم الرياضي حيث قدم استئنافًا ضد هذا القرار، لكنه رفض اليوم كذلك.

الشيخ رأى خلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" أن النصراويين يعلمون منذ البداية أن تلك القضية خاسرة تمامًا، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي هو إلهاء الجمهور النصراوي عن الفشل الكبير للفريق داخل الملعب هذا الموسم.

وأضاف "بعض القضايا تكون خاسرة قبل أن تبدأ ولذا نصفها بالخاسرة، وتلك القضية ضد مشاركة كنو منذ البداية كانت خاسرة، القانوني وغير القانوني يعلم تمامًا أنها خاسرة".

تابع "الهلال تسلم قرار مشاركة اللاعب من الاتحاد السعودي، واللاعب وفقًا لهذا القرار شارك في كأس العالم للأندية وهي أهم بطولة للأندية في العالم، لا أعتقد أن أصغر محامٍ يقول لنادٍ خاطر بتلك القضية، إلا أن يكون الهدف هو إلهاء الجمهور عن الفشل في الملعب، أو أن يكون هدف بعض رؤساء الأندية إحراز الانتصارات في المحاكم ليُغطي على الفشل الرياضي".

الشيخ أتم حديثه بالإشارة إلى أن الظلم الوحيد في قضية كنو كان من نصيب الهلال بمنعه من القيد لفترتي انتقال دون وجه حق.