فيديو | استيقظ يا بيلينجهام .. محاولة لإزعاج كابوس برشلونة قبل الكلاسيكو!

الواقعة انتشرت بشكل واسع بين جماهير الميرينجي

جود بيلينجهام وبدون أي شك هو الكابوس الأكبر لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، لذلك حرص أحد الجماهير على إزعاجه!

برشلونة يستعد لاستضافة ريال اليوم، السبت، على ملعب مونتجويك، في مواجهة ستؤثر بشكل مباشر على صراع الصدارة في الدوري الإسباني خلال هذا الموسم، الذي يلعب بيلينجهام فيه أحد أهم الأدوار لصالح الميرينجي.

صحيفة "as" الإسبانية نشرت محاولة لأحد المؤثرين على موقع "تيك توك" لإزعاج بيلينجهام خلال تواجده بمعسكر ريال مدريد في أحد الفنادق بمدينة برشلونة.

المؤثر الإسباني المعروف باسم "sxgarra" تواجد في الفندق وتوجه بالقرب من غرف إقامة اللاعبين وقام بالنداء على بيلينجهام أكثر من مرة في وقت متأخر من الليل.

وتعكس هذه الخطوة مخاوف جماهير الفريق الكتالوني من صاحب الـ20 سنة الذي سجل 11 هدفًا وصنع 3 في 12 مباراة مع ريال بكل البطولات حتى الآن.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ25 نقطة متساويًا مع جيرونا وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.