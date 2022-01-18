استياء من الزمالك ومطالب بضم طارق حامد .. التعاون يلغي صفقة مصطفى فتحي

أكدت مصادر صحفية سعودية تراجع نادي التعاون عن صفقة مصطفى فتحي جناح الزمالك، مشيرة إلى أن السبب هو استياء الإدارة من نهج النادي المصري وخاصة رئيسه مرتضى منصور.

التعاون كان قاب قوسين أو أدنى من ضم اللاعب صاحب الـ27 عامًا بعد موافقة الزمالك على عرضه البالغ قيمته مليون دولار وفي ظل إصرار اللاعب على الرحيل وانتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

ماذا حدث، ولماذا قرر التعاون إلغاء صفقة مصطفى فتحي؟

مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد عقد مؤتمرًا صحفيًا مؤخرًا استعرض به العرض السعودي لضم مصطفى فتحي، وقد سأل اللاعب عن رغبته وأكد بعدها موافقة النادي على رحيله، خاصة مع ترحيب الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون بذلك.

موافقة الزمالك أثارت استياء جماهيره خاصة أن الفريق ممنوع من قيد اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولعدم وجود بديل كفء للاعب صاحب الـ4 أهداف وتمريرة حاسمة هذا الموسم في الدوري المصري.

مصادر في "سكري القصيم" أوضحت لبرنامج "أكشن مع وليد" أن المسؤولين في النادي يشعرون باستياء كبير من تصرف مرتضى منصور وعرضه المخاطبات الرسمية بين الناديين في الإعلام.

وأضافت تلك المصادر أن هذا الأمر وكذلك وضع الزمالك شروطًا غريبة في العقد دفع النادي لاتخاذ قرار بالتراجع عن إتمام الصفقة وتوجيه بوصلة البحث عن لاعب أجنبي آخر.

مطالب بالرد والتعاقد مع طارق حامد

الصحفي السعودي محمد الدهش أكد أن ما فعله نادي الزمالك ورئيسه تصرف غير احترافي تمامًا، مشيرًا إلى أن التعاون سيكون قد تصرف باحترامية واحترام كبير لنفسه حال قرر التراجع عن تلك الصفقة.

وأضاف "لا أظن أن التعاون سيخسر تلك الصفقة لأنه يستطيع ضم لاعب أجنبي مختلف، لكن إداريًا تصرف نادي الزمالك غريب جدًا، كيف يُمكنه أن يعرض العروض الرسمية والمبالغ والمخاطبات مع نادٍ آخر علنًا في الإعلام؟".

من جانبه، انتقد الصحفي عماد السالمي تصرف حامل لقب الدوري المصري ورئيسه المثير للجدل، مشيرًا إلى أن التعاون يجب أن يرد بقوة على ذلك التصرف، وموضحًا أن الرد الأفضل هو التعاقد مع طارق حامد الذي دخل الفترة الحرة من عقده مع الزمالك.

عماد السالمي : #التعاون لو تعاقد مع طارق حامد الذي دخل في الفترة الحرة سيكون أكبر رد .



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وأضاف "مصطفى فتحي لاعب مميز لكن التعاون ليس بحاجة له أو لأي جناح جديد، الفريق لديه أجنحة قوية جدًا ولا يُعاني من أي مشاكل هجومية، مشاكله في الجوانب الدفاعية، وأرى أن أقوى رد من إدارة التعاون على تصرف الزمالك هو ضم طارق حامد الذي دخل الفترة الحرة من عقده هذا الشهر، التعاون بحاجة له أكثر كثيرًا من لاعب جناح".

وقد أكد النجم السعودي المعتزل حمد المنتشري حديث السالمي، خاصة حاجة التعاون للاعب وسط مدافع، لكنه استبعد تمامًا موافقة الزمالك على التخلي عن طارق حامد لأهميته الكبيرة جدًا في الفريق.

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