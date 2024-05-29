استياء كبير .. عاشق كريستيانو رونالدو يتسبب في حالة غضب بمانشستر يونايتد

مفاجأة سبيد في احتفالات كأس الاتحاد الإنجليزي لم تكن سارة للبعض..

تعكرت احتفالات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب اليوتيوبر الشهير سبيد؛ المعروف بعاشق البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد الشياطين الحمر السابق ونجم النصر السعودي الحالي.

الشياطين الحمر توجوا أبطالًا لكأس الاتحاد الإنجليزي مؤخرًا بعد الفوز أمام مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد ويمبلي.

أما عن الأزمة فتفجر بعدما قام الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو؛ لاعب اليونايتد، بدعوة سبيد؛ والمعروف بأنه أحد أكبر عشاق النادي في العالم، لحضور حفل الاحتفال باللقب في فندق ماريوت، حضوره لم يكن صادمًا بالنسبة للاعبين، إنما لموظفي النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ديلي ميل" أوضحت أن الموظفين تفاجأوا بحضور "عاشق الدون" في وقت لم تتم دعوتهم للحفل، على الرغم من أن النادي اعتاد في السابق على إقامة احتفالات للموظفين بعد نهائيات الكأس.

هذه العادة الخاصة بالموظفين قامت إدارة النادي بإلغائها في إطار سعيها لخفض التكاليف، وهو ما زاد من الغضب.

لكن المشكلة ليست في الحفل فقط، إنما أشارت "ديلي ميل" إلى أن الموظفين كذلك استغربوا حضور سبيد بالأساس للمباراة في استاد ويمبلي، رغم أنه غير حامل للتذكرة الموسمية، بينما على الجانب الآخر تم إلغاء إمتيازاتهم في نهائيات الكأس، والتي تتضمن تذكرة مجانية وتحمل النادي لتكاليف السفر والوجبات الغذائية، بجانب حفل ما بعد المباراة.

أما في نهائي هذا العام فقد خصصت الإدارة تذكرة واحدة فقط لكل موظف، مع مطالبته بدفع 20 جنيه استرليني، تكاليف نقله للاستاد دون توزيع وجبات مجانية.