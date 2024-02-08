فيديو | استهان بمشجع نصراوي وقلل من الأهلي .. علي البليهي "لا يرحم" خصومه في ديربي كأس موسم الرياض

زهيرة عادل
Ali Albulayhi Hilal Nassr Riyadh Season 2024Getty
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البليهي أشعل ديربي موسم الرياض بمواقفه الاستفزازية

جمهور الهلال أصبح ينتظر لقطات مدافعه علي البليهي في كل مباراة قمة يشارك بها، وقد فعل بالفعل خلال ديربي كأس موسم الرياض.

الزعيم توج بطلًا للكأس الودي اليوم الخميس، بالفوز أمام النصر بثنائية نظيفة، بعدما كان قد فاز أمام إنتر ميامي الأمريكي 4-3 في الجولة الأولى.

وخلال المباراة، وبينما كان الهلال متقدمًا بثنائية في الشوط الأول، وجه البليهي رسالة "استهانة" لأحد مشجعي النصر في المدرجات، إذ قال له: "مع السلامة"، معربًا عن ثقته الكبيرة في فوز فريقه رغم عدم انتهاء حتى الـ45 دقيقة الأولى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد نهاية المباراة، قلل مدافع الهلال بطريقة غير مباشرة من الأهلي، خلال رسالته لزميله الحارس محمد الربيعي؛ القادم من الراقي..

البليهي قال للربيعي، الذي لم يحصد أي بطولة مع الأهلي: "الله يوفقك معنا، قلت لك إنه من العادي في الهلال أن تأتي وتتدرب معنا يومين فقط ثم تحقق بعدهما بطولة، هذا عادٍ، لا تتفاجأ".

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