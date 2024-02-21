استنساخ الليجا وضربة للسعودية.. نجمان آخران على أعتاب الدوري الأمريكي!

جيل جديد يقترب من الانتهاء..

تحدث لاعب كرة القدم الأمريكي السابق تايلور تويلمان وأحد المحللين الحاليين للمسابقة في "آبل تي في" عن إمكانية انضمام العديد من النجوم إلى الدوري الأمريكي الموسم المقبل.

وقال تايلور في تصريحات لصحيفة "دايلي ميل": "أنا متحمس أكثر من أي وقت مضى، لأنني أعتقد أنه في صيف 2024 بعد بطولة كوبا أمريكا وأمم أوروبا، سوف ترى العديد من الأسماء التي يتحدث الكل عن قدومها إلى هنا والتي كانت مستبعدة تمامًا".

وأردف: "لنفترض أن روبرت ليفاندوفسكي وأنطوان جريزمان قادمان إلى الدوري الأمريكي، لن يأتوا إلى ميامي (حيث ليونيل ميسي) بل يمكن أن يذهبوا إلى أتالانتا، الذي دفع 25 مليون دولار من أجل تياجو ألمادا، هل يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي الآن؟!".

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كما ذهب تويلمان أيضًا إلى تسمية أندية مثل لوس أنجلوس جالاكسي، وسياتل ساوندرز، وبورتلاند تمبرز، ونيويورك سيتي إف سي، وأورلاندو سيتي، وشارلوت إف سي كأندية أخرى يمكن أن تحقق نجاحًا كبيرًا في الصيف على مستوى الانتقالات الكبرى.

جريزمان: في المستقبل سألعب في الدوري الأمريكي

وأكد تويلمان أن أندية الدوري الأمريكي من المؤكد أنها "تجري مسحًا" الآن من أجل الوصول إلى أبرز الأسماء المتاحة في سوق الانتقالات.

وكان ليفاندوفسكي من بين النجوم المرشحين للانضمام إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل، قرار انتقاله المحتمل إلى الدوري الأمريكي سيمثل ضربة لآمال الفرق التي تطمح في الوصول إليه من بين أندية الدوري السعودي

أما جريزمان فكان قد صرح في أوقات سابقة بأنه يود أن يلعب في الدوري الأمريكي قبل نهاية مسيرته، ما يرجح أن يكون وصوله أسهل الصيف المقبل.