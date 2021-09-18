استمرار غياب 5 من نجوم ريال مدريد في قمة فالنسيا

الإصابات تواصل مطاردة الملكي..

يفقد ريال مدريد خدمات 5 من نجومه في مباراة فالنسيا يوم الأحد بملعب ميستايا، وذلك بعدما أعلن المدرب كارلو أنشيلوتي عن قائمة الحاضرين أمام الخفافيش.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع فالنسيا ولكل منهما 10 نقاط، ويعد ملعب ميستايا دائمًا من أصعب ملاعب إسبانيا على النادي الملكي.

وتعرض الميرينجي إلى إصابات كثيرة في الموسم الماضي، ويبدو أن الوضح لم يتغير هذا الموسم، فبعد أول 5 جولات من الليجا خسر الريال 8 من نجومه لإصابات مختلفة.

من يغيب عن ريال مدريد أمام فالنسيا؟

الغياب الأول البارز من نصيب جاريث بيل، والذي غاب عن مباراة سيلتا فيجو الماضية بسبب الإصابة ويتوقع ابتعاده عن الملاعب لشهرين على الأقل.

كما يغيب ثنائي الجبهة اليسرى مارسيلو وفيرلاند ميندي للإصابة، ومن المفترض رؤيتهما في الملعب مجددًا بعد التوقف الدولي المقبل، أي في نصف أكتوبر المقبل.

هذا إلى جانب داني سيبايوس المصاب منذ أولمبياد طوكيو في مباراة مصر، وكذلك توني كروس الذي يتدرب فرديًا ويقترب من العودة قريبًا للمباريات.

وانضم إلى هذه الأسماء الخمسة ماريانو دياز، إذ استبعده المدرب كارلو أنشيلوتي ولكن لأسباب فنية.

ما هي قائمة ريال مدريد أمام فالنسيا؟

قائمة ريال مدريد أمام فالنسيا هي نفسها القائمة التي سافر بها الملكي إلى ميلانو لخوض مباراة إنتر باستثناء استبعاد ماريانو دياز فقط.

وتواجد إيدين هازارد على رأس القائمة رغم إعلان أنشيلوتي أن الدولي البلجيكي يُعاني من إصابة في الركبة، وإن كان الأرجح ألا يشارك أساسيًا أمام فالنسيا.

وتواجد أيضًا كريم بنزيما بصورة طبيعية عكس ما أُعلن عن إمكانية غيابه، وبالمثل لوكا مودريتش العائد من الإصابة الأسبوع الماضي فقط.

القائمة كاملة:

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