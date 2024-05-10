استمرار أنشيلوتي في ريال مدريد يهدي برشلونة صفقة “سوبر” من بايرن ميونخ!

أنشيلوتي يهدي برشلونة صفقة قوية من بايرن ميونخ...

أوضحت تقارير صحفية أن استمرار كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، مع فريقه تعني حرمان فريقه من صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفي القادم، وتجعل برشلونة يقترب من حسم الصفقة.

وارتبط جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، من الرحيل عن صفوف الفريق الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسط اهتمام من ريال مدريد، وبرشلونة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توتر العلاقة بين أنشيلوتي، واللاعب الألماني قد يتسبب في عدم انضمام كيميتش إلى ريال مدريد، في الميركاتو القادم.

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وكان أنشيلوتي، قد انتقد أسلوب لعب كيميتش، في مباراة الفريقين الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، بينما اللاعب الألماني قد خرج في تصريحات سابقة كشف فيها أن المرة الوحيدة التي كان يفكر فيها في الرحيل عن بايرن ميونخ، عندما كان المدرب الإيطالي، يتولى مهمة تدريب الفريق البافاري.

ومن جانبها أكدت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها أن برشلونة، سيسعى لاستغلال توتر العلاقة بين كيميتش وأنشيلوتي، ويحسم صفقة اللاعب الألماني في الصيف القادم، خاصة وان بايرن ميونخ سيكون منفتحًا في مسألة بيع اللاعب قبل أن ينتهي عقده في صيف 2025.