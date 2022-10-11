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قائمة ألمانيا.. نحس رويس أصبح رسميًا واستدعاء معذب ميسي

أحمد جمال
2:28 م غرينتش+3 10‏/11‏/2022
MARCO REUS BORUSSIA DORTMUND
صانع الألعاب البالغ من العمر 32 عامًا يغيب مرة أخرى

يبدو أن ما خاف منه الألمان بشأن نجم دورتموند ماركو رويس قد أصبح حقيقة، صانع الألعاب المميز خارج المونديال.

لاعب دورتموند سيغيب مرة أخرى عن المونديال مواصلًا النحص في هذه المسابقة بعدما تم إعلان القائمة النهائية للمانشافت.

ورغم أن رويس لعب 20 دقيقة ضد بوخوم السبت الماضي، إلا أن غيابه عن مباراة فولفسبورج الثلاثاء أصاب عشاق المانشافت بالقلق والإحباط.

يعاني رويس من التهابات في القدم يبدو أنها من تداعيات إصابته في سبتمبر على مستوى الكاحل الأيمن خلال مباراة دورتموند وشالكه في الدوري الألماني في الجولة السابعة من عمر المسابقة.

ورغم كل المحاولات المستميتة للحاق رويس بكأس العالم، يبدو أن المانشافت سيعاينون الآمال وهي تذهب أدراج الرياح.

المفاجأة الكبرى كانت استدعاء ماريو جوتزه صاحب هدف فوز ألمانيا في نهائي كأس العالم على الأرجنتين في مونديال 2014 والذي يلعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت.

كما عادت ثنائية مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى وأضيف إليهما حارس فرانكفورت كيفن تراب.

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