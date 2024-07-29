"استمرار المفلس كاسترو جريمة" .. تحديد 5 خطوات ضرورية لإنقاذ النصر

النصر تعرض لخسارة ودية قاسية مساء أمس

فتحت خسارة النصر القاسية، 4-0، أمام بورتو وديًا مساء أمس النار على المدرب لويس كاسترو والإدارة برئاسة إبراهيم المهيدب، حيث تلقى المدرب سيلًا من الانتقادات اللاذعة وواجه الرئيس العديد من الرسائل القاسية.

الصحفي علي السُلمي كان أشد قسوة من غيره على المدرب البرتغالي، حيث وصفه بالمفلس وأكد أن استمراره مع الفريق للموسم القادم جريمة بحق النصر، مضيفًا عبر منصة إكس "استمرار المفلس كاسترو جريمة بحق النصر.. 5 مباريات ودية أمام أندية متفاوتة المستوى، كشفت تواضع الفريق بدنياً وفنياً ولياقيًا… فمع هذا المدرب سيبقى النصر فريق مفكك بلا هوية ولا شخصية ولن ينافس على أي بطولة".

وطالب السُلمي إدارة النادي بالقيام بـ5 خطوات لتحضير الفريق للمنافسة على بطولات الموسم القادم وإلا سيكون موسمًا كارثيًا جديدًا، أولى تلك النقاط كانت التعاقد مع مدرب يهتم بالجوانب البدنية والتكتيكية، والثانية التعاقد مع صفقات محلية في خانة الظهيرين، فيما الثالثة التعاقد مع لاعب أجنبي ثالث في خط الوسط ومدافع أجنبي ثانٍ في الدفاع.

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النقطة الرابعة كانت التعاقد مع لاعب مواليد 2003، فيما الأخيرة الإشارة إلى أن النصر سيُعاني أمام أندية المؤخرة بتواجد أليكس تيليس وعبد الله الخيبري وسامي النجعي.

يُشار إلى أن النصر خاض اللقاء الودي على ملعب دراجاو دون قائده ونجمه الأبرز كريستيانو رونالدو الذي مازال يستمتع بإجازته الصيفية، وقد غاب عنه كذلك حارسه الجديد بينتو للإصابة ومدافعه إيمريك لابورت الذي لم ينضم للمعسكر بعد.