رغم استمرار التحقيقات .. سامي الجابر يسرب عقوبة سلمان الفرج وثنائي النصر!

لا يزال الجدل مستمرًا في أزمة "المتمردين"..

Tod

علق الأسطورة السعودية سامي الجابر، على "استبعاد" قائد الهلال سلمان الفرج، وثنائي نادي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام، عن ديربي الرياض الكبير.

منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر والهلال يلتقيان الآن، على ملعب "المملكة أرينا" - معقل الزعيم الجديد -، في المباراة الأخيرة من بطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

ويغيب الفرج والعقيدي والغنام، عن ديربي الليلة؛ في ظل التحقيقات المستمرة معهم، عقب استبعادهم من قائمة منتخب السعودية الأول، في كأس أمم آسيا "قطر 2023"، واتهامات المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني لهم، بـ"التمرد".

الجابر كشف خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لديربي الرياض، عبر شبكة قنوات "SSC"، عن أن عقوبة الإيقاف 3 أشهر، تنتظر ثلاثي الهلال والنصر.

المثير في الأمر.. أن هؤلاء اللاعبين، لم يتم إشراكهم في أي دقيقة مع العالمي والزعيم الهلالي، منذ أزمة كأس آسيا، حتى في المباريات الودية وبطولة "موسم الرياض".

جدير بالذكر أن الهلال، يحتاج إلى الفوز فقط على النصر؛ من أجل التتويج بلقب كأس "موسم الرياض"، بينما يلعب العالمي على احتمالين "الانتصار أو التعادل".

Tod