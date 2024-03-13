"استلم مقدم عقده ثم أخل باتفاقه!" .. أمير سعودي يتجه لمقاضاة نجم الزمالك

كانت فرصته للوصول للسعودية اليوم، لكنه لم يف بما وعد به!

تورط محمود عبدالرازق "شيكابالا"؛ قائد الزمالك المصري، في قضية بالمملكة العربية السعودية، بعد أيام من انتهاء كأس مصر.

شيكا تواجد في الرياض مطلع الأسبوع الجاري، إذ خاض نهائي كأس مصر مع الفارس الأبيض أمام الأهلي، والذي خسره رفاقه بثنائية نظيفة، تحت رعاية موسم الرياض.

لكن كان من المقرر أن يتواصل وجود قائد الزمالك في السعودية خلال شهر رمضان المبارك، للمشاركة في الدورة الرمضانية "دورة سعد"، التي تقام برعاية الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعودي إلا أن الأخير أعلن أن الفتى الأسمر أخل باتفاقه.

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الأمير السعودي أكد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنه قام بالفعل بتسليم شيكابالا مقدم عقد داخل منزله في مصر، للمشاركة في الدورة، وأكد حضوره بالفعل للمشاركة، لكنه في الأخير لم يحضر اليوم الأربعاء، بحسب ما كان متفق عليه.

وكتب الأمير: "للأسف لاعب غير مسؤول ولا احترم الاتفاق اللي كان بيننا، استلم مقدم العقد في بيته في مصر، وضل يؤكد حضوره لغاية أمس بعد الحجز له ولسبعة مرافقين، ولم يحضر اليوم حسب الاتفاق".

واختتم الأمير عبدالله مؤكدًا أنه سيتجه لمقاضاة اللاعب المصري.

يذكر أن شيكا كان سيشارك في الدورة استغلالًا لفترة التوقف الدولي الحالية، التي يخوض خلالها منتخب مصر دورة ودية في الإمارات.