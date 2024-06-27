استقر على الرحيل عن النصر .. ساديو ماني يفاضل بين عرضين

ماني في طريقه للرحيل عن النصر

استقر النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، على الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل تلقيه عدة عروض.

ولم ينجح ماني في تقديم العروض المنتظرة مع العالمي، الأمر الذي دفع جماهير ناديه تطالب برحيله، ليبادلهم نفس الشعور.

وكشف الإعلامي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن ماني تلقى عرضين، أحدهما من القادسية وتم رفضه، والآخر من فريق أوروبي يتم تقييمه حاليًا.



وشدد جاليتي على أن ساديو ماني، يفضل بشكل عام الرحيل عن نادي النصر خلال الصيف الجاري، من أجل الانتقال الى فريق آخر قد يكون في أوروبا.

يُذكر أن بعض التقارير أكدت على أن ساديو ماني يحظى باهتمام من جانب أندية تركية، للحصول على خدماته.