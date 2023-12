فيديو | وقف للغناء والرقص باستفزاز أمام اللاعبين .. استقبال خاص من مشجع هلالي لحافلة النصر

"جنون التشجيع" مشجع للهلال يقف خارج الاستاد لاستفزاز لاعبي النصر قبل الدخول..

SHAHID

قبل أن تصل حافلة النصر لاستاد مدينة الملك فهد الرياضية حيث الاستقبال التاريخي من جماهيرها، اصطدمت بأحد مشجعي الهلال، الذي وقف لاستفزاز اللاعبين على طريقته الخاصة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الديربي من المقرر أن ينطلق خلال دقائق معدودة، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، حيث المواجهة الأخيرة على ملعب الدرة قبل إغلاقه لأعمال الصيانة حتى عام 2027.

وبينما كانت حافلة العالمي في طريقها للاستاد وقف أحد جمهور الهلال يتراقص مرددًا أغنية دوري أبطال أوروبا الشهيرة، لكن مع تحريفها بطريقة تناسب البطولة الآسيوية: " You Will Never Sing That .. You Will Never Sing That .. Champions Of Asia .. You Will Never Sing That".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويأتي هذا الاستفزاز في ظل عدم تتويج النصر من قبل بلقب دوري الأبطال، بينما في جعبة الهلال أربعة ألقاب، آخرها عام 2021.

يشار إلى أن الهلال يدخل الديربي متصدرًا جدول الترتيب برصيد 38 نقطة ومتفوقًا بفارق أربع نقاط على العالمي؛ صاحب الوصافة.

SHAHID