استقبال جماهيري كبير لبعثة الوداد العائدة للمغرب

مازالت قصة نهائي دوري أبطال أفريقيا مستمرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حظيت بعثة نادي الوداد الرياضي المغربي العائدة من تونس باستقبال جماهير كبير.

ووصلت البعثة الرباط عبر مطار محمد الخامس فجر اليوم السبت بعدما خاض الفريق إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، والذي شهد أحداثًا مثيرة للجدل وانتهى بتتويج الفريق التونسي باللقب.

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وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1-1 في الرباط، وسجل الترجي الهدف الأول في موقعة الإياب في رادس لكن الوداد سجل هدف التعادل قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل، وكانت تلك شرارة الأحداث.

إذ طالب نجوم الوداد الحكم بكاري جاساما بالعودة لتقنية الفيديو للتأكد من قراره، لكنه رفض قبل أن يُخبرهم بأن جهاز الفيديو معطل ولم يعمل منذ بدء اللقاء، وبعد ساعة من التوقف تقريبًا أعلن الحكم انسحاب الوداد من المباراة وحسمها لصالح الترجي.

وتواجد العديد من الجماهير في استقبال اللاعبين العائدين فجر اليوم، في إشارة للدعم الجماهيري لقرار الوداد بالانسحاب من المباراة وحث الإدارة على تصعيد الأزمة وعدم التنازل عن حق النادي.