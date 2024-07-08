بعد استقالة لؤي ناظر .. مفاجأة كبرى في هوية الرئيس القادم واسم تدريبي جديد

تطورات مهمة من داخل البيت الاتحادي..

يبدو أن المفاجآت داخل نادي الاتحاد السعودي "لا تنتهي أبدًا"؛ حيث تسارعت الأحداث بعد تقديم لؤي ناظر، استقالته من رئاسة الشركة "غير الربحية".

ناظر تقدم باستقالته من منصبه، بعد أيام قليلة للغاية من "تزكيته"، وذلك بسبب خلافات بشأن الصفقات الجديدة؛ مع موافقة من وزارة الرياضة السعودية، التي عيّنت لؤي مشعبي رئيسًا للنادي - بشكل مؤقت -؛ لحين انعقاد جمعية عمومية جديدة.

وفي ظل الأنباء عن الدعوة لجمعية عمومية جديدة.. تضاربت الأخبار بشأن إمكانية ترشح أنمار الحائلي، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، من عدمه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن.. صحيفة "الرياضية" حسمت الجدل نهائيًا، مساء اليوم الإثنين؛ وذلك بإعلانها عن هوية الرئيس القادم لمجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية".

وأعلنت الصحيفة "تكليف" وزارة الرياضة السعودية، للؤي مشعبي - الرئيس المؤقت الحالي للنادي -؛ من أجل تولي المنصب لمدة عام كامل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية جديدة، في الصيف القادم.

وبعد أنباء تكليف مشعبي.. ظهر اسم تدريبي جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الموسم الرياضي القادم؛ وهو مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، تم ترشيح اسم ياكين؛ بعد تعثر المفاوضات مع الإيطالي ستيفانو بيولي، ووجود رفض عام للتعاقد مع الفرنسي كريستوف جالتييه.

جدير بالذكر أن ياكين صاحب الأصول التركية، قدّم مستويات رائعة مع المنتخب السويسري في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، قبل الخروج أمام إنجلترا في ربع النهائي.