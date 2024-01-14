خاص | استفزه بنفس طريقة نونو سانتو .. جاياردو يتحدى إدارة الاتحاد بعد تحالفها مع كريم بنزيما!

كواليس جديدة عن أزمة تغيب كريم بنزيما عن مران الاتحاد..

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مع تباين الأنباء حول أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما القائمة حاليًا في نادي الاتحاد السعودي، كشف مصدر خاص لـ"كووورة" في النادي الجداوي كواليس ما دار في تلك الأزمة وجديدها.

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في الأساس الأزمة تفجرت جراء تغيب الفرنسي عن مران العميد منذ أول أمس الجمعة، رغم انتهاء فترة الراحة التي منحها المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو للاعبين، استغلالًا لفترة توقف دوري روشن الحالية، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا قطر 2023.

لكن بحسب مصدر في الاتحاد فإن بنزيما حصل بالفعل على إذن من إدارة النادي للتغيب عن فترة عودة المران في جدة، على أن يلتحق مباشرةً بمعسكر الفريق في دبي الإماراتية، والذي سينطلق اليوم الأحد.

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لكن أكد المصدر أن جاياردو خالف الإدارة الرأي، ورفض التمييز بين اللاعبين، معربًا عن استيائه من السماح للفرنسي بالتغيب خلال اليومين الماضيين عن التدريبات، خاصةً وأنه لم يقدم عذرًا للتأخر.

وأشار المصدر الاتحادي لـ"كووورة" إلى أن المدير الفني الأرجنتيني قرر تجريد بنزيما من شارة قيادة الفريق عقابًا له على تصرفه، مطالبًا الإدارة بتقديم رؤية واضحة حول مستقبله مع الفريق.

تجريد بنزيما من شارة القيادة ربما سيشعل أزمة جديدة له في الفريق، خاصةً وأن الشارة كانت سببًا في اشتعال فتيل الخلاف بينه وبين المدير الفني السابق البرتغالي نونو سانتو، الذي فضل منحها للبرازيلي رومارينيو دا سيلفا في البداية، وبعد تدخل الإدارة تنازل ومنحها للفرنسي، لكن لم تهدأ الخلافات بينهما بعدها، وزعمت عديد التقارير أن إقالة البرتغالي تمت بناءً على طلب بنزيما.

يذكر أن صحيفة "ماركا" الإسبانية زعمت أن بنزيما محاصر في جزر موريشيوس، حيث كان يقضي إجازته، جراء ضرب الإعصار لها، ولم يتمكن حتى الآن من مغادرتها.

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