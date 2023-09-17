فيديو | استفزه الجمهور بصورة كريستيانو رونالدو .. ثنائي الأهلي يتوعد الدون بطريقة خاصة قبل كلاسيكو النصر

هل ينجح الأهلي في إزاحة النصر من الوصافة في القمة المنتظرة؟ ثنائي الراقي لديه الإجابة..

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ثقة كبيرة يتمتع بها لاعبو الأهلي السعودي قبل القمة المنتظرة أمام النصر، إذ رد الثنائي فرانك كيسييه وميريح ديميرال بطريقة خاصة على محاولات البعض لاستفزازهم بنجوم العالمي.

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الراقي من المقرر أن يحل ضيفًا على العالمي في الأول بارك، في 22 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وبالأمس، حقق الفريق الجداوي الفوز أمام التعاون بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة السادسة، لكن المدافع التركي ديميرال تابع المباراة من المدرجات، ليواجه بعض الاستفزازات لإشعال حماسه قبل القمة.

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أحد المشجعين رفع صورة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، في وجه ديميرال، ليرد الأخير مشيرًا للجماهير بهدوء وترك المهمة عليه.

على الجانب الآخر، وبينما كان كيسييه يغادر ملعب لقاء التعاون، أشار بإشارة "القتل"، في تلميح أنه سيقتل المباراة بطريقته، مطمئنًا جماهير ناديه.

يشار إلى أن الراقي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاتحاد؛ صاحب الوصافة، ومبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال؛ المتصدر، أما النصر فيحل بالمركز السادس بـ12 نقطة.

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