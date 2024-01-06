استفزاز لريال مدريد؟ مانشستر يونايتد يعرض لاعبه على برشلونة!

تفاوت في الأسعار بين ريال وبرشلونة

يحاول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التخلص من المدافع الفرنسي رافاييل فاران بشتى الطرق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

لاعب ريال مدريد السابق انخفض مستواه بشكل ملحوظ وخرج من حسابات المدرب إريك تين هاج، ويتبقى على عقده بضعة أشهر فقط ويمكنه الرحيل بالمجان في الصيف القادم.

موقع "TEAMtalk" قال إن تين هاج لا يريد اللاعب بفريقه لإيمانه بأنه يثير المشاكل داخل غرفة ملابس الفريق مثل زميله جادون سانشو الذي أصبح على أعتاب العودة إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

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وأشار الموقع إلى أن مانشستر عرض فاران على برشلونة، لرغبة النادي في خفض فاتورة الأجور وإعادة تنظيم الفريق لمحاولة إنقاذ الموسم الكارثي الذي يمر به الشياطين الحمر.

وكان صاحب الـ30 سنة قد ارتبط بالعودة مرة أخرى إلى ريال مدريد بعد إصابة دافيد ألابا وإيدير ميليتاو، ولكن وفقًا للعديد من الصحف الإسبانية فإن إدارة النادي ليست متحمسة بشكل كبير، ولكن لا يمكن استبعاد حدوث أي تحرك في الأسابيع القادمة بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه استرليني.

ولكن بالنسبة لبرشلونة فقد عرض مانشستر على النادي الكتالوني ضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه استرليني، وهي قيمة أكبر ولكنها مغرية بالنظر إلى خبرة فاران الطويلة في الدوري الإسباني والإضافة التي يمكن تقديمها لدفاع فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

ومن غير الواضح إذا كان هذا العرض جادًا من يونايتد، أم محاولة لإجبار ريال مدريد على التحرك سريعًا لحسم الصفقة ورفع السعر.