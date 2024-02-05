بعد استفزاز الهلال له .. موقف الاتحاد من التعاقد مع محمد صلاح!

الاتحاد يحدد موقفه من صفقة محمد صلاح..

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بعد أن كان قريبًا من نادي الاتحاد السعودي، في الصيف الماضي، كل الأنباء تؤكد - حاليًا - دخول عملاق الرياض الهلال بقوة، في صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

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بل أن بعض الإعلاميين العالميين، وعلى رأسهم بن جاكوبس، أكدوا على أن صلاح سيكون في نادي الهلال وليس الاتحاد؛ إذا وافق على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الصيف القادم.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "ذا أتلتيك"، عن مصادر بالعميد الاتحادي، مساء اليوم الإثنين، أن النادي لن يستسلم أبدًا في صفقة النجم المصري البالغ من العمر 31 سنة.

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المصادر كشفت عن أن نادي الاتحاد، مستعد لدفع 200 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول، في الصيف القادم؛ مقابل شراء العام الأخير من عقد محمد صلاح، والفوز بالصفقة.

صلاح يلعب في صفوف نادي ليفربول منذ عام 2017؛ مسجلًا 204 أهداف وصانعًا 88 آخرين، في 332 مباراة رسمية بمختلف المسابقات والبطولات.

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