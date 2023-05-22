استفزاز الهلال في ليلة العيد .. وليد معاذ يتحدث أخيرًا عن قضية محمد كنو والنصر

أحمد فرهود
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أخيرًا.. وليد معاذ يتحدث عن قضية محمد كنو

نفى وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعمده "استفزاز" الهلال وجماهيره، بقرار إيقاف محمد كنو، متوسط ميدان الهلال، في قضية تجديد عقده.

معاذ كان عضوًا في غرفة فض المنازعات، التي أصدرت قرارًا بإيقاف كنو "4 أشهر"، في ليلة العيد؛ بسبب تجديد عقده مع نادي الهلال، بعد التوقيع مع النصر.

وقال معاذ في تصريحات لبرنامج "كورة": "ليس أنا من أصدرت القرار.. نحن 5 أعضاء في غرفة فض المنازعات، وأجمعنا على إيقاف محمد كنو".

وأكد رئيس النادي الأهلي الحالي، على أنه مقتنع بصحة عقوبة اللاعب بنسبة 100%، معتبرًا أنه يستحق الإيقاف بناءًا على المخالفة التي ارتكبها.

وعن اتخاذ القرار في ليلة العيد.. وصفه وليد معاذ بـ"الطبيعي"، خاصة أن غرفة فض المنازعات، تعمل بشكل طبيعي في الأعياد، وأصدرت قرارات سابقة في هذا التوقيت.

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