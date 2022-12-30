استفاقة متأخرة .. بنزيما يقود ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني في ست دقائق!

ريال مدريد يفوز على بلد الوليد.

انتصر ريال مدريد بصعوبة على مضيفه ريال بلد الوليد بهدفين دون رد في الجولة ال15 من الدوري الإسباني، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نيوفو جوسي زورييلا.

هدف المباراة الأول جاء من علامة الجزاء عند الدقيقة 82 بأقدام كريم بنزيما، بعد احتساب الخطأ من لمسة يد، وسجل المهاجم الفرنسي الهدف الثاني بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88.

ريال مدريد بدأ بخط وسط يلعب سويًا لأول مرة، حيث ضم الثلاثي فيديريكو فالفيردي وتوني كروس وداني سيبايوس مع غياب لوكا مودريتش وأوريليان تشواميني للراحة، قبل أن يشارك الثنائي الحاصل على الميدالية الفضية والبرونزية في المونديال عن الدقيقة 87.

اللقاء شهد مطالبة لاعبي ريال مدريد بأكثر من ركلة جزاء، لكن الحكم رفض احتساب أي منهم، حتى جاءت لقطة الدقيقة 80، والتي عاد بها الحكم إلى تنقية الفيديو المساعد ليحتسب خطأ لصالح الريال بعد لمس خافيير سانشيز لاعب بلد الوليد الكرة بيده ليحصل على بطاقة صفراء، مع طرد لسرجيو ليون بسبب الاعتراض على القرار.

نتيجة المباراة أعادت رجال المدرب كارلو أنشيلوتي لصدارة الدوري الإسباني بفارق نقطة وحيدة مؤقتًا، مع لعب برشلونة لمباراة أقل، حيث يواجه البرسا نادي إسبانيول مساء الغد.