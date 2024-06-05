استغلالًا لتعثر أندية السعودية .. عمالقة أوروبا يتصارعون على بنجامين سيسكو

هل ينتقل سيسكو إلى أحد كبار أوروبا؟

استقر النجم السلوفيني بنجامين سيسكو لاعب نادي لايبزيج الألماني، على عدم الانتقال إلى دوري روشن السعودي، بعدما وصلت له خلال الفترة الماضية بعض العروض.

إلفيس باسانوفيتش وكيل أعمال سيسكو، أكد خلال تصريحات لـ"فوتبول إيطالي"، على أن بنجامين لن يُغادر أوروبا تحت أي ظرف من الظروف".

وكشف الإعلامي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن سيسكو سيحصل على بعض الأيام من أجل حسم مستقبله بشكل رسمي.

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وأكد رومانو على نادي لايبزيج يمتلك عرضًا من أحد الأندية الأوروبية، للحصول على خدمات سيسكو، خاصة بعدما رفض اللاعب راتب صافي قيمته 30 مليون يورو من جانب الأندية السعودية.

وشدد فابريتسيو على أن مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، يتواصلون مع سيسكو منذ شهر مارس الماضي، من أجل التعاقد معه.