النصر يواجه الهلال في نهائي أغلى الكؤوس..

كشف مسؤولون بنادي النصر، عن ليلة تاريخية تنتظر الفريق الأول لكرة القدم، في حالة التتويج بلقب كأس الملك، عقب النهائي الكبير الذي يخوضه مساء اليوم، أمام الهلال.

النصر يطمح في الفوز باللقب السابع في تاريخه، بعد غياب منذ عام 1990، فيما شهدت البطولة توقفًا لمدة 17 عامًا، قبل العودة بمسمى كأس خادم الحرمين الشريفين، منذ نسخة 2008، ولم يحقق العالمي اللقب بمسماه الجديد، ليطمح للفوز بأغلى الكؤوس، حيث يواجه الهلال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في التاسعة مساءً، في المباراة النهائية.

وأوضح مراسل قنوات SSC، أن مسؤولي النصر واللاعبين ينوون التوجه إلى المطار، والعودة إلى الرياض مباشرة من أجل الاحتفال باللقب بعد نهاية المباراة.

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وأضاف "النصر بكامل جاهزيته لنهائي كأس الملك، شاهدنا اللاعبين بمعنويات مرتفعة خلال وجبة الغداء، وأجواء مزاح بين اللاعبين، وكريستيانو رونالدو نجح بخبرته الكبيرة في تهيئة اللاعبين، وكذلك المدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي يجهز الفريق للمنافسة على اللقب، كما يشهد الفريق جاهزية البرازيلي أليكس تيليس، العائد من الإصابة، وكذلك المدافع محمد آل فتيل، الذي يحتمل أن يكون بديلًا لزميله الإسباني إيمريك لابورت الذي يغيب عن النهائي."

وتوج النصر بآخر ألقابه في كأس الملك، بموسم 1990، بعد الفوز على التعاون، في المباراة النهائية، بثنائية ماجد عبد الله في الدقيقتين 31 و58، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.