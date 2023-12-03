"استعدوا للحظات السيئة" .. رسالة محبطة من جوارديولا لجماهير مانشستر سيتي

المدرب الإسباني يُرسل برسالة محبطة إلى جماهير ناديه

وجه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة محبطة إلى جماهير ناديه، بعد إنجاز تحقيق الثلاثية الموسم الماضي.

وقاد جوارديولا مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، بعدما توج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا خلال تصريحات نقلها فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد فزنا بالكثير وفي المستقبل نفهم أن هذا استثناء".

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وأوضح المدرب الإسباني: "ليس من الطبيعي أن نفوز بالثلاثية 5 مرات خلال 6 سنوات، ويجب على الجمهور أن يعرف ذلك جيدًا".

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واختتم بيب جوارديولا تصريحاته قائلًا لجماهير مانشستر سيتي: "واصلوا الاستمتاع، ولكن عندما تأتي اللحظات السيئة هذا الموسم أو الموسم المقبل، عليك أن تكون مستعدًا لها".