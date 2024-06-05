استعدادًا للموسم الجديد .. فريق إسباني يفاضل بين النصر والهلال لمواجهة أحدهما!

من سيواجه الفريق الإسباني؟

بدأت الأندية الأوروبية تضع خلال الوقت الحالي خطة الإعداد للموسم الجديد، حيث يستهدف نادي إشبيلية مواجهة الهلال أو النصر خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "AS" الإسبانية، عن أن إشبيلية يخطط لخوض عدة مباريات تجريبية قبل بداية الموسم المقبل، حيث تم التخطيط لمواجهة ضد ليفربول، ويتم حاليًا التفاوض مع مباريات ضد مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن يلعب إشبيلية ضد فريق سعودي، حيث يعد الهلال بقيادة ياسين بونو ونيمار هو المرشح لمواجهته.

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ولكن ظهرت خلال الساعات الماضية احتمال لمواجهة ودية قد تجمع بين إشبيلية ونادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، خاصة وأن الفريق الأصفر سيقيم معسكره في البرتغال مثل الموسم الماضي، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

وكان النصر قد لعب ضد سيلتا فيجو خلال العام الماضي مباراة ودية، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بخمسة أهداف دون رد.