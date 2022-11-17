استعدادات كأس العالم | إسبانيا تهزم الأردن والبرتغال تسحق نيجيريا بدون رونالدو

البروفة الأخيرة للثنائي قبل مونديال قطر

أنهى المنتخب الإسباني لكرة القدم استعدادته لبطولة كأس العالم 2022، بتحقيق الفوز على نظيره الأردني 3/1 في ملعب عمان الدولي.

اللقاء كان بمثابة البروفة الأخيرة لفريق المدرب لويس إنريكي قبل المونديال، حيث كانت الأمور سهلة في تحقيق الانتصار على الخصم.

وجاءت ثلاثية إسبانيا عن طريق أنسو فاتي، جافي ونيكو ويليامز، بينما سجل حمزة علي الدردور هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وتلعب إسبانيا في المجموعة الخامسة من مونديال قطر، وتخوض مباراتها الأولى ضد كوستاريكا قبل مواجهة ألمانيا ثم اليابان بالجولة الثالثة لدور المجموعات.

وأما بالنسبة للبرتغال فقد نجحت في الفوز على نيجيريا برباعية نظيفة، في ظل غياب كريستيانو رونالدو عن قائمة الفريق بشكل كامل، حيث جاءت الأهداف عن طريق ثنائية لبرونو فيرنانديش وهدف لكل من جونكالو راموس وجواو ماريو.

وتلعب البرتغال في مونديال قطر بالمجموعة الثامنة ومعها كل من أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.