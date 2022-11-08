فيديو | استعدادات أرجنتينية بزي قطري قبل انطلاق كأس العالم

علم الأرجنتين بطراز قطري مميز

أجواء المونديال بدأت تظهر وتزداد، باستعداد المشجعين واللاعبين بكل منتخبات العالم، لبطولة كأس العالم في قطر المقامة في 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر القادم.

الأنظار تتجه بقوة نحو المنتخب الأرجنتيني، لأن المونديال المقبل سيكون الأخير للأسطورة ليونيل ميسي، الذي سيطمح في الفوز باللقب قبل انتهاء مسيرته الدولية.

الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" ليكشف عن تصميم جديد للمنتخب الأرجنتيني بالزي القطري.

تمثال من الشمع ظهر بجلباب من اللونين الأبيض والسماوي، بالإضافة للغترة والعقال لتغطية الرأس، في مظهر قطري أرجنتيني يعكس الأجواء الاحتفالية بالمونديال، ويؤكد أن النسخة القادمة ستكون فريدة من نوعها.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تقع في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع السعودية والمكسيك وبولندا.