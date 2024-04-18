استعان بأرتيتا وصعق جوارديولا .. كواليس مفاجئة لابن أنشيلوتي في انتصار ريال مدريد على مانشستر سيتي!

الجندي المجهول في الصعود التاريخي

نجح ريال مدريد في انتزاع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في انتصار تاريخي وصعب على حساب مانشستر سيتي، ولكن هناك قصة مثيرة وراء هذا الصعود!

ريال دخل مباراة إياب دور الثمانية على ملعب الاتحاد، أمس، الأربعاء، بعد تعادله 3/3 على سانتياجو برنابيو، ليتعادل مرة أخرى بهدف لكل فريق، حيث تقدم الضيوف عن طريق رودريجو، وتعادل البلجيكي كيفين دي بروينه لأصحاب الأرض.

الفريقان اضطرا للعب شوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح، ونجح ريال في الفوز 4/3، وسط ذهول من الجميع حول اختيار المسددين، حيث نجح في التسجيل كل من أنطونيو روديجر، ناتشو، لوكاس فاسكيز وجود بيلينجهام، وأهدر لوكا مودريتش ركلة وحيدة، بينما نجح الحارس الأوكراني أندريه لونين في التصدي لركلتين من سيتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دافيد ابن كارلو أنشيلوتي ومساعده في الجهاز الفني لريال مدريد، تحدث مع الصحفي خافيير هيرايز من "كادينا سير" بعد المباراة، وكشف له عن تغيير مثير في اختيار المسددين لركلات الترجيح لمباغتة المدرب بيب جوارديولا.

وقال دافيد أنشيلوتي:"لقد تشاورنا مع والدي بشأن اختيار منفذي ركلات الجزاء، بمساعدة كيبا وبعض اللاعبين الآخرين وقمنا ببعض التغييرات".

وفي سياق متصل قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن دافيد مساعد أنشيلوتي ومدرب اللياقة البدنية فرانشيسكو ماوري، قاما بدراسة الطريقة التي نجح فيها آرسنال تحت قيادة ميكيل أرتيتا، في إحباط القوة الهجومية لمانشستر سيتي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي 0/0 في 31 مارس الماضي بالدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى أنه رغم اعتبار كارلو أنشيلوتي هو صاحب القرار النهائي في اختيار الأسلوب، إلا أنه قرر الاستماع لابنه واستعان بطريقة آرسنال لإسقاط مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا.

جدير بالذكر أن فوز ريال جعله يلاقي بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وفي حالة فوزه سيلعب أمام الفائز من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في النهائي.