استدعاء مدافع الهلال واستبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب السعودي

قرارات جديدة للمدرب روبرتو مانشيني

أعلن المنتخب السعودي استبعاد 3 لاعبين من معسكر مارس الذي انطلق اليوم استعدادًا لمواجهة طاجيكستان ذهابًا إيابًا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

حساب الأخضر عبر منصة إكس أعلن قرار المدرب روبرتو مانشيني استبعاد الثلاثي، عبد الله الخيبري ومتعب الحربي ووليد الأحمد، من المعسكر للإصابة.

اللاعبون الثلاثة خضعوا لفحوصات طبية فور وصولهم المعسكر اليوم الأحد وقد أظهرت الفحوصات معاناتهم من إصابات مختلفة لن يستطيعوا معها اللعب أمام طاجيكستان.

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المدرب الإيطالي اتخذ قرارًا آخر وهو استدعاء ظهير الهلال المخضرم محمد البريك لتعويض مدافع الشباب.

اللاعبون تجمعوا اليوم بالفعل في معسكر المنتخب السعودي وقد أجروا حصة تدريبية أمر مانشيني أن تكون مغلقة وبعيدة عن أعين الإعلام.

الأخضر من المقرر أن يستضيف طاجيكستان أولًا في الـ21 من مارس الجاري في ملعب الأول بارك، ومن ثم سيحل ضيفًا عليه في الـ26 من نفس الشهر على الملعب المركزي في العاصمة دوشنبة.

