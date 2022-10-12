استدعاء العبود وغياب غريب .. رينارد يعلن قائمة السعودية لمعسكر أبو ظبي

خمس وديات سيخوضها المنتخب السعودي خلال هذا المعسكر

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، قائمة الأخضر، التي ستخوض معسكر إعداد في إمارة أبو ظبي الإماراتية، خلال شهر أكتوبر الجاري.

من ضمت قائمة رينارد؟

القائمة شهدت استدعاء عبد الرحمن العبود؛ لاعب الاتحاد، الذي أحدث استبعاده من المعسكر الأخير جدلًا كبيرًا، في ظل تألقه بشكل كبير مع فريقه.

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فيما عاد صالح الشهري؛ مهاجم الهلال، للأخضر من جديد بعدما غاب طوال الفترة الماضية للإصابة، التي كان قد تعرض لها خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

بينما تواصل استبعاد الثلاثي عبد الله المعيوف، عبد الرحمن غريب وسميحان النابت، الثلاثي الذي انتقد الإعلام السعودي المدرب الفرنسي لاستبعاده خلال الفترة الماضية.

وضمت القائمة كل من: محمد العويس – فواز القرني – محمد اليامي – نواف العقيدي – ياسر الشهراني – علي البليهي – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – حسان التمبكتي – سلطان الغنام – أحمد بامسعود – رياض شراحيلي – علي الحسن – محمد كنو – عبد الإله المالكي – سعود عبد الحميد – سالم الدوسري – سلمان الفرج – ناصر الدوسري – عبد الله عطيف – سامي النجعي – محمد البريك – عبد الرحمن العبود – فهد المولد – نواف العابد – هتان باهبري – أيمن يحيى – هيثم عسيري – عبد الله رديف – عبد الله الحمدان – صالح الشهري – فراس البريكان.

ما هي وديات معسكر أبو ظبي؟

المعسكر سينطلق في 17 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد لمونديال قطر.

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وسيخوض خلاله المنتخب السعودي خمس مباريات ودية أمام مقدونيا (22 أكتوبر)، ألبانيا (26 أكتوبر)، هندوراس (30 أكتوبر)، أيسلندا (6 نوفمبر)، وأخيرًا بنما (10 نوفمبر).

جدير بالذكر أنه من المقرر أن ينافس الأخضر في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

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