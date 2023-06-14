باستخدام ليونيل ميسي .. عائلة جارناتشو تسخر من برشلونة مجددًا!

برشلونة في مهب سخرية عائلة جارناتشو من جديد

يبدو أن الكل يسخر من نادي برشلونة الآن؛ فعدم قدرته على إعادة هدافه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، جعلته مثار سخرية حتى من أقارب زملاء ليو.

وفشل برشلونة في استعادة ليونيل ميسي، هداف الفريق التاريخي وقائده الأسبق، الذي انتهى عقده مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم بعد سنتين مع الفريق الفرنسي الذي انتقل إليه، بعد عدم قدرة برشلونة وقتها على تجديد تعاقده بسبب المتاعب المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

قرب عودة ميسي إلى برشلونة كانت حلمًا يراود عشاق النادي، لكن ناديهم لم يطمئن ليو عن قدرته في تسجيل عقده قبل نهاية سوق الانتقالات، لينتقل قائد الأرجنتين إلى إنتر ميامي الأمريكي.

آخر من سخر من برشلونة كان روبرتو، شقيق أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، الذي نشر صورة لشقيقه في تدريب الأرجنتين مع ميسي وكتب: "شقيقي أقرب إلى ميسي من برشلونة المسكين".

واسُتدعي أليخاندرو لأول مرة إلى منتخب الأرجنتين بعد اختياره اللعب لبلد والدته، بعد لعبه سابقًا لمنتخبات إسبانيا السنية حيث ولد وهي بلد والده.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد سخر من برشلونة قبل أشهر بعد إقصاء فريقه لبرشلونة من الدوري الأوروبي بعدما كتب "الفريق الكبير إلى الدور التالي".