"باستخدام صورة كريستيانو رونالدو" .. تسريبات قميص الموسم الجديد تثير غضب جماهير النصر!

تسريبات لـ"تصميم" قميص نادي النصر الجديد..

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تفاجأت جماهير نادي النصر، مساء اليوم الإثنين، بـ"تسريبات" جديدة، عن شكل قميص الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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النصر عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث فقد فرصة المنافسة على كافة البطولات، مع إمكانية التتويج بلقبٍ وحيدٍ فقط؛ عندما يلتقي مع الغريم الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق.. انتشرت صورة للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ وهو مرتديًا قميص نادي النصر، قيل إنه التصميم الجديد للموسم الرياضي القادم.

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ولم يظهر أي تأكيد رسمي - حتى الآن -، بشأن صحة هذه التسريبات؛ إلا أن الجماهير النصراوية، تفاعلت بقوة عبر منصة "إكس"، مع إبداء رأيها في هذا التصميم.

البعض وصف التصميم بـ"الفخم"، بينما قطاع كبير من الجماهير النصراوية، اعتبروا أن التصميم سيئ للغاية، متمنيين أن يتم تغييره سريعًا، وعدم اعتماده بشكل رسمي.

ومن ناحيتهم.. تعامل عدد آخر من عشاق نادي النصر، مع هذه التسريبات، في إطار "المزاح"؛ حيث اعتبروا أن التصميم سيئ؛ لكنه يظهر فخمًا فقط، لأن من يرتديه هو الدون رونالدو.

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