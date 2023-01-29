استثناءات بسيطة .. التاريخ يؤكد فوز برشلونة بالدوري الإسباني 2022-23!

يتوّج دائمًا بلقب الدوري الإسباني، بطل دور الشتاء الأول، منذ موسم 1995-1996، إلا في ست مواسم استثنائية.
وخلال 27 عامًا، لم يتم كسر تلك القاعدة، إلا في حالات معدودة، أولها موسم 2001-2002، عندما حقق ريال مدريد لقب الشتاء وفازت فالنسيا بالدوري.
في العام التالي مباشرة موسم 2002-2003، نجح ريال سوسييداد في تحقيق صدارة الدور الأول، لكن توّج ريال مدريد بالدوري.
المرة الثالثة عام 2006-2007، فاز ريال مدريد بالدوري الإسباني، رغم نجاح برشلونة بتحقيق لقب بطل الشتاء.
وفي موسم 2013-2014، كرر برشلونة تلك الفعلة فتصدر الليجا في الشتاء، بينما نجح أتليتكو مدريد في التفوق عليه وتحقيق الدوري.
ليعود برشلونة ثانية موسم 2014-2015، لكن تلك المرة فاز النادي الكتالوني بلقب الدوري الإسباني بعدما كان ريال مدريد بطلًا للشتاء.
وأخيرًا في 2019-2020، حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني رغم أنّ برشلونة كان بطل النصف الأول من الموسم.
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