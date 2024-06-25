صاروخ ماديرا في لفتة إنسانية..

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، يد العون لدولة الصين بعد الكارثة التي ضربت منطقة ميتشو في جنوب البلاد.

المنطقة الواقعة في مقاطعة قوانجدونج ضربها فيضان مدمر قبل أيام قليلة، راح ضحيته العشرا والعدد قابل للزيادة.

وقرر الدون تقديم لفتة إنسانية للمتضررين من هذه الكارثة عن طريق شركة مياه URSU 9 الخاصة به..

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صاروخ ماديرا أرسل 21 شاحنة مليئة بزجاجات مياه شركته للمتضررين، وهي مياه فريدة من نوعها -على حد زعمه-.

جدير بالذكر أن رونالدو يخوض خلال هذه الفترة غمار منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع البرتغال، إذ حقق انتصارين أمام التشيك (2-1) وتركيا (3-0)، ويستعد لمواجهة جورجيا غدًا الأربعاء.