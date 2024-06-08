بتصريح يُغضب الإيطاليين .. جوزيه مورينيو يكشف عن توقعاته لبطل يورو 2024

تعرف على توقعات جوزيه مورينيو ليورو 2024

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن توقعاته لبطل كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وذلك قبل انطلاق البطولة يوم الجمعة القادم.

وتستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل على أراضيها، بمشاركة 24 منتخبًا.

وقال مورينيو خلال تصريحات لشبكة "TNT Spors": "أعتقد أن الجميع يفكرون مثلي، أرى أن البرتغال وإنجلترا وفرنسا هم المرشحين للتتويج باليورو".

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وأضاف المدرب البرتغالي: "وبعد هذا الثلاثي يوجد ألمانيا وإسبانيا قد يتوج أحدهما أيضًا بلقب يورو 2024".

وقام مورينيو باستبعاد منتخب إيطاليا من التوقعات حيث قال: "لاعبو منتخب إيطاليا لا يمتلكون الموهبة الكافية من أجل التتويج بلقب اليورو، ولذلك استبعدهم من قائمة المرشحين".

ويقع منتخب إنجلترا بالمجموعة الثالثة رفقة سلوفينيا والدنمارك وصربيا، وفرنسا بالمجموعة الرابعة مع بولندا وهولندا والنمسا، والبرتغال بالمجموعة السادسة التي تضم أيضًا تركيا وجورجيا والتشيك.