استبعاد 4 لاعبين وضم 28 .. قائمة النصر في معسكر البرتغال الإعدادي

المعسكر ينطلق في السابع من يوليو الجاري..

يتجهز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لبدء معسكره الإعدادي للموسم الجديد 2024-2025، الأسبوع المقبل، والذي يستهله في دولة البرتغال ويختتمه في إسبانيا.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر في السابع من يوليو الجاري، على أن ينتهي وتعود البعثة للرياض في الثامن من أغسطس المقبل.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للعالمي، قرر استبعاد الرباعي عبدالله مادو، أمين بخاري، نواف بوشل وحمد المنصور من المعسكر.

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فيما ضم كاسترو 28 لاعبًا هم: نواف العقيدي، راغد النجار، سلطان الغنام، عبدالعزيز الفراج، علي لاجامي، عبدالإله العمري، محمد آل فتيل، إيميريك لابورت، جيسلان كونان، أليكس تيليس، ماجد قشيش، عبدالله الخيبري، مختار علي، علي الحسن، سامي النجعي، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، وليد صابر هيبا، عبدالمجيد الصليهم، سيكو فوفانا، أندرسون تاليسكا، أيمن يحيى، ساديو ماني، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز العليوة، كريستيانو رونالدو، مشاري النمر ومحمد مران.

لكن يتخلف عن بداية المعسكر الثلاثي الدولي؛ البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإسباني إيميريك لابورت في ظل منحهم إجازة خاصة عقب نهاية مشاركتهم في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

فيما تقرر منح اللاعبين الدوليين السعوديين إجازة عشرة أيام وهم: الغنام، لاجامي، النجار، النجعي، غريب، مختار علي والخيبري.

يذكر أن النصر كان قد قرر الاستغناء عن الثلاثي وليد عبدالله، محمد قاسم ودافيد أوسبينا بنهاية الموسم الماضي بالتزامن مع نهاية عقودهم.