رسميًا | استبعاد فراس البريكان من قائمة المنتخب السعودي بخليجي 26 .. وبديله مفاجأة "لن ينضم إلا بعد أسبوع"!

هيرفي رينارد مضطر..

قبل ساعات قليلة من انطلاق مشوار المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26"، اضطر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لاستبعاد مهاجمه فراس البريكان.

الأخضر يستهل مشواره اليوم الأحد، بمواجهة البحرين، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذلك العراق واليمن.

وبشكل رسمي، استُبعد البريكان؛ مهاجم الأهلي، من القائمة وذلك بناءً على تقرير الجاهز الطبي، في ظل حاجة اللاعب لبرنامج علاج وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات حاليًا، على إثر آلام القدم التي ضربته قبل عشرة أيام تقريبًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن المفاجأة الأكبر كانت في اختيار رينارد لبديله، إذ قرر ضم مروان الصحفي؛ محترف بيرشكوت، والذي لن ينضم حاليًا للمعكسر!

المنتخب السعودي سيضطر للانتظار حتى يوم 28 من ديسمبر المقبل، حيث التوقف الشتوي في الدوري البلجيكي، كي ينضم الصحفي كون البطولة الخليجية غير مدرجة في أجندة الاتحاد الدولي "فيفا"، وهو ما يحرم المنتخبات من محترفيهم في أوروبا.

هذا يعني أن محترف بيرشكوت لن يشارك في أي مباراة مع الأخضر في دور المجموعات الذي يبدأه اليوم بملاقاة البحرين ثم اليمن في يوم 25 من ديسمبر الجاري فالعراق يوم 28 من الشهر ذاته.